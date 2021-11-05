Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе после задержек рейсов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара начал работу в обычном режиме после ограничений из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе авиаузла.

Как сказал представитель пресс-службы, "процедуры в условиях ограниченной видимости" в аэропорту отменены в 12:45. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты без ограничений.

Он отметил, что два рейса, ранее севшие на запасной аэродром в Анапе, вылетели в Краснодар.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Краснодара задержано 14 рейсов. Еще четыре рейса сели на запасных аэродромах: один - в Ростове-на-Дону и еще три - в Анапе. Всего около 600 пассажиров находились на запасных аэродромах.