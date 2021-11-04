Татарстан не будет продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана решили не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, оперштаб доложил президенту республики Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации, и соответствующее решение было принято по итогам доклада.

Вместе с тем, она обратила внимание, что введенные ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так же Галимова сообщила, что в зависимости от эпидситуации не исключается введение дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Татарстана.

Ранее не продлевать режим нерабочих дней решили, в частности, в Москве и Московской области.