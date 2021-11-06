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Уголовное дело по факту пыток заключенных возбуждено в Ростовской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в Ростовской области по сообщениям о пытках заключенных в тюремной больнице. Об этом "Интерфаксу" сообщила заместитель председателя ОНК региона Наталья Меркулова.

По ее словам, потерпевшими проходят более 60 заключенных.

Меркулова сообщила, что заключенных держали привязанными к кроватям по несколько дней, хотя законом разрешено привязывать их только в момент введения медицинских препаратов.

Кроме того, в инстаграм-аккаунте регионального ОНК сообщается, что данная ситуация могла произойти из-за халатного отношения прошлого руководства областного ГУФСИН.

В ОНК Ростовской области сообщили, что руководством ФСИН РОССИИ по Ростовской области все причастные лица уволены, ведётся следствие.

Ростовская область

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