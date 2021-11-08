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В РФ документы о трудовых отношениях переведут в цифровую форму

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России документооборот в сфере трудовых отношений будет переведен в цифровую форму, а также будет модернизирована государственная служба занятости, заявил премьер Михаил Мишустин.

"Еще один проект – электронный кадровый документооборот. Он предусматривает перевод в цифру документов, которые касаются трудовых отношений. Это выгодно для работодателей. Им станет проще вести все кадровые вопросы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости, а, чтобы сделать более удобным поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятости населения", - добавил глава правительства.

По его словам, все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России".

Кроме того, премьер сообщил, что правительство создаст единую централизованную платформу в социальной сфере.

"Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации с использованием принципов социального казначейства. Никакие справки, бумажные документы предъявлять не придется. Без них уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство будет также развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи.

"Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию", - заявил премьер.

Михаил Мишустин

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