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В Подмосковье к ИВЛ подключено рекордное число пациентов с COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Подмосковье подключено 570 человек с диагностированным коронавирусом, сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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"Это антирекорд, у нас такого не было никогда", - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора с министрами и главами округов.

Кроме того, отмечается рост числа заболевших COVID-19 среди детей: по словам Стригунковой, для них выделено 250 коек, и "практически все они заняты, на 90% постоянно". Два ребенка подключены к аппаратам ИВЛ - в Химках и Подольске.

По словам главы ведомства, рост числа пациентов с коронавирусом среди детей в возрасте до 9 лет составляет 1%.

Также в регионе зафиксирован рекорд по числу заболевших в сутки. Как сообщалось, выявлено 3 429 новых случаев заболевания, что является максимумом с начала пандемии.

Подмосковье коронавирус

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