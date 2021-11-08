Минздрав одобрил начало III фазы испытаний COVID-вакцины китайской Livzon

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил начало III фазы международных клинических испытаний вакцины против коронавируса V-01 разработки китайской компании Livzon Mabpharm Inc. Это следует из данных государственного реестра клинических испытаний.

Согласно появившейся в реестре записи, в понедельник министерство одобрило начало международного исследования III фазы рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка V-01 SARS-CoV-2 среди людей от 18 лет.

В клинических испытаниях должно принять участие 5500 добровольцев, это "многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование" для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата.

Вакцина представляет собой суспензию для внутримышечного введения, при этом количество вводимых доз не указано.

Окончание исследования запланировано на 30 июня 2023 года, оно пройдет на базе 19 российских медицинских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Калининграде, Энгельсе и Пятигорске. Среди них – Башкирский государственный медицинский университет Минздрава РФ, НИИ гриппа им. Смородинцева, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Сеченовский университет, ГКБ №52 Москвы, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность".

13 июля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к Минздраву РФ источник сообщала, что одной из зарубежных компаний, подавших заявление на регистрацию собственной вакцины от коронавируса в России, может быть китайская Livzon Mabpharm Inc. По данным издания, на тот момент препарат V-01 еще не был зарегистрирован в КНР.

6 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Баку сообщил, что ряд зарубежных производителей подал заявки на регистрацию своей вакцины от COVID-19 на территории РФ.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - сказал Мурашко.