Правительство утвердило стратегию цифровизации промышленности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило распоряжение о стратегическом направлении цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

До 2030 года в рамках стратегии планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли – их главными задачами должны стать повышение производительности труда, ускорение вывода технологичных продуктов на рынок и снижение себестоимости промышленной продукции. Помимо внедрения шести перспективных технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику, способствовать цифровой трансформации промышленности должны преференции для российских производителей программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, а также создание различных маркетплейсов и цифровых платформ. Отвечать за реализацию стратегии будет Минпромторг совместно с Миноэкономразвития, Минцифры, Минфином, Минтруда, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, количество высокотехнологических предприятий в стране растет благодаря существующим мерам государственной поддержки цифровой трансформации. "В свою очередь, объем профинансированных со стороны государства проектов по развитию и внедрению сквозных цифровых технологий в 2019-2021 годах свидетельствует о заинтересованности частного сектора российских разработчиков программного обеспечения к таким механизмам поддержки создания, внедрения и производства новых компонентов и цифровых продуктов", - добавили в ведомстве.

При этом в Минпромторге подчеркивают, что в вопросах цифровой трансформации промышленности важно не ограничиваться мерами прямой финансовой поддержки. "Сами по себе, в отрыве от благоприятной институциональной среды, они не принесут эффекта, не смогут обеспечить широкий охват и стимулировать массовый рост, как спроса на цифровые технологии, так и соответствующих инвестиций", - отметили в пресс-службе.

От конвейера к экосистемам

В рамках стратегии достижению "цифровой зрелости" обрабатывающих отраслей промышленности до 2024 года и на период до 2030 года должна будет способствовать реализация четырех экосистемных проектов по пяти укрупненным направлениям: инновации в организации производства, технологические и продуктовые инновации, инновации в сфере кадров, инновации в государственном управлении.

Так, в рамках проекта "Умное производство" планируется бороться с низкой производительностью труда, высокой долей брака, длительным процессом вывода продукции на рынок и неэффективным использованием производственных мощностей – главным образом за счет поддержки внедрения российского программного обеспечения, цифровых платформ и программно-аппаратных комплексов. В частности, предполагается изменить условия допуска иностранного инженерного программного обеспечения при осуществлении закупок - речь может идти как о прямых запретах и ограничениях, так и о квотах и преференциях для российского ПО.

Проект также предполагает повышение эффективности использования основных фондов, сырья и материалов, расширение технологических, производственных и сбытовых возможностей предприятий, обеспечение доступности информации о технологических и производственных возможностях, повышение доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей.

Согласно целевым показателям проекта, к 2024 году время вынужденного простоя производственных мощностей должно быть сокращено на 45%, а сроки окупаемости инвестиций в предприятия обрабатывающих отраслей промышленности к тому же сроку снизятся на 30%. Проект предполагает также дальнейшее развитие государственной информационной системы промышленности (ГИСП), созданной Минпромторгом – на ее базе планируется создать биржу мощностей предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, а также реализовать систему цифровых паспортов предприятий на основе автоматизированного сбора первичных сведений – взамен традиционной отраслевой статистики.

В рамках проекта "Цифровой инжиниринг" предполагается создать национальную систему стандартизации и сертификации, базирующуюся на технологиях виртуальных испытаний. Последние должны обеспечить сокращение сроков вывода высокотехнологичной продукции на рынок на 50% к 2024 году. Проект также предусматривает создание универсальных маркетплейсов для полного цикла создания и реализации продукта (принцип "от идеи до рынка") и повышение доли предприятий, использующих технологии "цифровых двойников".

Проект "Новая модель занятости" призван сформировать модель трудоустройства в промышленности. Создание биржи компетенций должно увеличить удельный вес интеллектуального труда в производственном процессе и эффективность использования человеческого капитала в промышленности. Высококвалифицированные сотрудники должны будут получать заказы при помощи специализированных маркетплейсов – доля таких пользователей за два года должна достичь 30%, а общее количество "цифровых" рабочих мест в промышленности увеличиться на 23%.

Наконец, проект "Продукция будущего" будет способствовать переходу к кастомизированной промышленной продукции под задачи клиента. Доля высокотехнологичной продукции, предоставляемой по сервисной модели (товар как услуга) к 2024 году должна достигнуть 5,7%, на 25% должны сократиться затраты на обслуживание высокотехнологичной продукции за счет перехода от "ремонта по регламенту" к "ремонту по состоянию" и использования технологии предиктивной аналитики.

Стратегия также содержит перечень ключевых технологий, которые и должны обеспечить достижение "цифровой зрелости" – это искусственный интеллект, новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, новые коммуникационные интернет-технологи, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности.

"Реализация отраженных в Стратегии проектов полномасштабно будет запущена уже в предстоящем 2022 году. Цифровая трансформация предприятий Российской Федерации, интеграция смежных связей на уровне цифровой кооперации, позволит создать единое цифровое промышленное пространство", - заявили в Минпромторге.

Цифровой – значит, производительный

По мнению директора по направлению "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" Николая Зубарева, за счет внедрения цифровых продуктов (вместе с оптимизацией процессов) экономика отдельных предприятий промышленности может вырасти в разы. В целом в России почти половина предприятий обрабатывающих отраслей затронуты цифровизацией — либо уже имеют стратегию перехода на цифру, либо заканчивают ее разработку, сообщил Зубарев "Интерфаксу". При этом подтягивать "догоняющих" до лучших бенчмарков, – это, в том числе, задача государства, и такой подход практикуется во многих странах, отметил он.

По мнению эксперта, в крупном или среднем сегменте цифровая трансформация необходима по объективным причинам.

"Если говорить про оптимизационные процессы, про те результаты цифровизации, которые могут повлечь на уровне текущей деятельности значительное сокращение издержек, ускорение всех процессов, в том числе процессов вывода продукции на рынок, то таких результатов к 2030 году мы ждем более, чем от половины наших предприятий, особенно крупных и средних. Потому что для этого у нас действительно есть все условия", - сказал Зубарев.

Активное внедрение робототехники в промышленность позволит существенно повысить производительность труда, уверен руководитель Лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис Артур Шимановский. В первую очередь, роботы на производстве позволяют экономить на кадровых издержках. "Роботы не болеют, не увольняются с работы, их не нужно учить заново. Но, конечно, они нуждаются в обслуживании и в программировании, а при запусках производств нужно ещё и налаживание", - пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Шимановского, роботы позволяют сократить расходы на брак и рекламации благодаря точности, с которой производится каждая деталь. Наконец, роботы гораздо быстрее людей. "Линейная скорость передвижения может быть более 2м/с, это зависит от конкретных моделей. Благодаря этому преимуществу время для необходимых операций, а это, по существу, время такта уменьшается. При том же количестве времени с помощью робота может быть произведено больше циклических операций, нежели произведет человек ", - рассказал Шимановский.

Что касается новой модели занятости, то по мнению директора направления "Развитие на основе данных" Университета 2035 Андрея Комиссарова, умные рекомендательные системы, позволяющие людям искать работу, а работодателям – специалистов появятся на рынке уже в ближайшие один-два года.

"Их внедрение будет означать по сути уберизацию трудоустройства и повлечет за собой полную трансформацию рынка образования и сферы HR, революцию в сфере кадрового менеджмента", - сказал Комиссаров "Интерфаксу".