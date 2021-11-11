Российский бизнес начали опрашивать о готовности внедрять ИИ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России по заказу из правительства начали опрашивать компании из приоритетных отраслей экономики о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Там объяснили, что результаты опроса будут использовать для выявления проблемных зон и решения задач господдержки развития ИИ. На основе исследования будет составлен индекс готовности отраслей к внедрению технологии и представлена полная картина об использовании IT в стране.

"По результатам опроса будут проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта, экономические эффекты, зрелость инфраструктуры, кадровые компетенции, - сказал Чернышенко через пресс-службу. - Основная цель нашей работы - построить эффективное взаимодействие государства и бизнеса по данному вопросу, чтобы поддержать и ускорить цифровизацию экономики страны".

Опрос проводят Аналитический центр при правительстве России и ВЦИОМ при участии МГУ имени М.В. Ломоносова и Сбербанка, исследование проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Пройти опрос могут представители отраслевых компаний, заинтересованных во внедрении в работу технологий искусственного интеллекта, информационных технологий, а также цифровой трансформации в целом, исследование носит конфиденциальный характер. Заполнить анкету можно будет до 25 ноября 2021 года. Результаты исследования организаторы рассчитывают представить до конца 2021 года.

Ранее опрос, проведенный Сбербанком совместно с АНО "Цифровая экономика", Минпромторгом и Минэкономразвития, показал, что только 11% российских промышленных компаний используют решения на основе ИИ, причем это в основном крупный бизнес.