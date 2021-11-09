Задержан вероятный виновник гибели сотрудника Росгвардии в Петербурге

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, который, предположительно, сбил сотрудника Росгвардии во время задержания в Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным ведомства, около 8 утра на Пулковском шоссе северной столицы при задержании подозреваемых в мошенничестве один из фигурантов сбил сотрудника Росгвардии на автомобиле Fiat Ducato и скрылся. Для поимки предполагаемого преступника был объявлен план "Перехват".

"Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Водитель автомобиля доставлен в полицию. Устанавливается его личность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудник Росгвардии скончался от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, погиб старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит", подполковник полиции Евгений Захаров. "В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу. (...) Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Пушкинском районе Петербурга один из подозреваемых во время задержания насмерть сбил сотрудника Росгвардии и скрылся.