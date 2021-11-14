РФ поставила Сербии 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия поставила Сербии два миллиона доз вакцины "Спутник V" и ведет переговоры о регистрации вакцины "Спутник Лайт" в этой стране.

"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 миллионов доз "Спутника", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с министром правительства Сербии Ненадом Поповичем, состоявшейся в рамках Dubai Airshow-2021.

Также Мантуров, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства, сообщил, что "мы ведем переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса".

Как отмечается, помимо поставок вакцины от COVID-19, Мантуров и Попович обсудили вопросы сотрудничества в области транспортного машиностроения, в том числе, поставки трамваев и железнодорожных вагонов.