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Госдума не будет вводить дистанционный формат голосования

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доля депутатов Госдумы с иммунитетом к коронавирусу выросла до 86%, поэтому палата решила не вводить дистанционный формат голосования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Вчера в ходе обсуждения итогов работы за прошедшую неделю, диалога, который состоялся со всеми фракциями, руководителями фракций, мы пришли к мнению, что нам не нужно принимать решение о дистанционном формате. Почему? Потому что депутаты услышали, и на сегодняшний день у нас не вакцинированных всего 14%", - сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.

По его словам, остальные парламентарии либо вакцинированы, либо переболели менее шести месяцев назад. Из числа работников аппарата Госдумы при этом не имеют иммунитета 4,6%, добавил председатель палаты.

Ранее сообщалось, что Дума поручила комиссии по регламенту разработать предложения по организации дистанционной работы депутатов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России.

Госдума

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