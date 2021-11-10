Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Гостиница "Ялта-Интурист" Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко, которого задержали по подозрению в госизмене, собирал секретные сведения будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса "Ялта-Интурист", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В тот период, - 2017 и 2018 года, - он работал в гостинице "Ялта-Интурист" - одной из крупнейших в регионе", - сказал собеседник агентства.

Ломенко упоминается в статусе директора по внешним связям гостиницы "Ялта-Интурист" в ряде публикаций. В частности, на сайте администрации города опубликован пресс-релиз, в котором он перечислен среди тех ялтинцев, кто 3 ноября 2017 года получил почетную грамоту от властей в честь Дня народного единства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании жителя Ялты, который в 2017-2018 годах собирал секретные сведения для Службы безопасности Украины. Ему вменяют статью 275 УК РФ (госизмена).

По информации источника "Интерфакса", речь идет об экс-депутате Ялты Юрии Ломенко. Горсовет досрочно прекратил его полномочия депутата 8 ноября "в связи с отставкой по собственному желанию", говорится в опубликованном решении парламента. Он избирался в 2019 году по одномандатному округу от партии "Единая Россия". В 2013-2014 годах был мэром курортного поселка Симеиз. Кроме того, он возглавлял общественную организацию "Украинцы Ялты", ныне ликвидированную.

Ялтинский горсуд во вторник арестовал Ломенко на два месяца по ходатайству следственного управления ФСБ РФ.