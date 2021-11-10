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Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012, например, было 80 с небольшим (процента), и то считалось хорошо", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что высокая планка выполнения гособоронзаказа выдерживается уже более пяти лет. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - сказал Путин.

Президент отметил, что в результате этого доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения - более 70%. "В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги", - сказал президент РФ.

Владимир Путин

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