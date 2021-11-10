Путин велел сделать упор в новой госпрограмме вооружений на ИИ, гиперзвук и роботы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В новой госпрограмме вооружения нужно сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. Прежде всего, это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", - сказал Путин в среду на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он также указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники, в том числе, за счет применения искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

"Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооруженных сил", - заявил Путин.

По словам главы государства, среди приоритетов госпрограммы вооружений – разработка перспективных образцов вооружения. Путин отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно и в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%.

Он подчеркнул, что в российские войска поступают "новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги - среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500".

Госпрограмма вооружений 2024-2033 гг. получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов.

В декабре прошлого года в интервью "Интерфаксу" Ельчанинов сообщал, что в новой госпрограмме вооружений на 2024-2033 годы могут найти отражение работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации, созданию перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и оружия для этих летательных аппаратов.