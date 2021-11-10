Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин велел сделать упор в новой госпрограмме вооружений на ИИ, гиперзвук и роботы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В новой госпрограмме вооружения нужно сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. Прежде всего, это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", - сказал Путин в среду на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он также указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники, в том числе, за счет применения искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

"Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооруженных сил", - заявил Путин.

По словам главы государства, среди приоритетов госпрограммы вооружений – разработка перспективных образцов вооружения. Путин отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно и в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%.

Он подчеркнул, что в российские войска поступают "новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги - среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500".

Госпрограмма вооружений 2024-2033 гг. получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов.

В декабре прошлого года в интервью "Интерфаксу" Ельчанинов сообщал, что в новой госпрограмме вооружений на 2024-2033 годы могут найти отражение работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации, созданию перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и оружия для этих летательных аппаратов.

Владимир Путин

Новости

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Пандемия коронавируса

В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Дело журналиста Ивана Сафронова

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });