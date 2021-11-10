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Заказавший убийство своего отца житель Ростовской области получил 12 лет колонии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд приговорил местного жителя, заказавшего убийство своего отца, и исполнителя этого преступления к длительным срокам заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что Антон Серков в июле 2020 года в Новошахтинске организовал убийство своего отца. Для этого он нанял Виталия Полякова, который 20 июля убил мужчину в подъезде его дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, заказчик убийства Серков неоднократно похищал деньги и ювелирные изделия у своей бабушки, а киллер в мае 2020 года совершил кражу из гаража.

Поляков приговорен к 13 годам, а Серков - к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года каждому.

Ростовская область

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