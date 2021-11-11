Житель ЯНАО получил пожизненный срок за тройное убийство

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ранее судимый житель села Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа приговорен к пожизненному заключению за три убийства, кражи и грабеж, сообщили в СК.

Во время предварительного следствия он симулировал психические расстройства, но комплексная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он осознавал характер и общественную опасность своих действий и контролировал себя, говорится в пресс-релизе.

Суд установил, что 6 марта 2021 года он в Газ-Сале выпивал в гостях и зарезал там двух человек. После этого он пошел к другому жителю села и тоже его зарезал. Нож он спрятал в снегу и попытался спрятаться. Его нашли в подъезде одного из домов села, отметили в СК. На тот момент ему было 32 года, он был уже судим.

Следствие также выяснило, что в 2020 году он трижды крал имущество у односельчан и один раз похитил ноутбук у чиновников. Еще было установлено, что в августе 2020 года он на улице напал на женщину, вырвал у нее из рук сумку со спиртным и несколько раз ее ударил, чтобы она не сопротивлялась.

Суд признал его виновным по п."а" ч.2 ст. 105 УК(убийство двух и более лиц), п."г" ч.2 ст. 161 (грабеж с применением насилия), ч.1 ст. 158 (кража), п."в" ч.2 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).