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Экс-начальник ростовской колонии оштрафован за ремонт учреждения за счет семей заключенных

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Батайский городской суд в Ростовской области оштрафовал на 70 тысяч рублей бывшего начальника колонии №15 Александра Никифорова, который организовал ремонт в исправительном учреждении за счет родственников осужденных, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Установлено, что Никифоров с мая 2016 года по апрель 2019 года организовал ремонт в различных помещениях исправительного учреждения за счет привлечения денег родственников осужденных", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговор еще не вступил в законную силу.

Также отмечается, что Никифоров ушел на пенсию.

Ростовская область ФСИН

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