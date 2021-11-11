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Россиянин получил 3 года колонии по делу о контрабанде деталей ЗРК С-300 на Украину

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин России Джованни Михай осужден на три года колонии за помощь украинцу Василию Василенко в организации контрабанды деталей комплекса C-300 на Украину, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

Как заявили в ФСБ, установлено, что Михай совместно с гражданином Украины Василенко, осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды продукции военного назначения, не являясь субъектами военно-технического международного сотрудничества, в 2019 году приобрели комплектующие к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300 с целью их контрабанды на Украину.

В сентябре минувшего года Михай был задержан сотрудниками ФСБ России в Пензе.

Мосгорсуд приговорил Михая к трем годам колонии общего режима за совершение преступления по статье "Пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники", сообщили в УФСБ, отметив, что приговор вступил в законную силу.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что гражданин Украины Василенко задержан при получении партии комплектующих к ЗРК С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии. Адвокат Василенко поясняла, что он не признал вину в шпионаже, но "признавал состав другого преступления, и то в части, в немного другой ситуации".

Согласно информации СМИ, Василенко - предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".

По данным московских судов, Василенко был задержан в октябре 2019 года. Изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

ФСБ Москва Подмосковье Украина С-300

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