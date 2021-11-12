Военные ЦВО начали применять аэрозоль для маскировки техники от крылатых ракет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Новшества внесены в систему боевой подготовки специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году, сообщил журналистам начальник войск РХБ защиты ЦВО Александр Родионов.

"В этом году впервые в программе боевой подготовки соединений и воинских частей РХБ защиты включены учебные вопросы применения нового аэрозольного состава АОС-ИК, позволяющего скрывать в инфракрасном диапазоне бронетехнику от систем наведения крылатых ракет, проведения специальной обработки при помощи цикличной дезинфекционной рамки системы "Каскад" и разведки местности при помощи современного прибора дистанционного действия ПХРДД-2, установленного на бронебазе БТР-80", - сказал он накануне профессионального праздника.

Родионов также отметил, что новшества позволили в два раза повысить защищенность войск от средств воздушного нападения, увеличить дальность ведения РХБ разведки с 1 до 3 км и сократить время проведения специальной обработки техники почти в два раза - с 10 до 6 минут.

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября. В 2021 году войска РХБ защиты отмечают 103-ю годовщину со дня образования.