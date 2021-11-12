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В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для пожилых людей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Врио главного санитарного врача Кемеровской области Надежда Кутькина своим постановлением обязала провести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса лиц в возрасте 60 лет и старше.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

Поводом для введения обязательной вакцинации пожилых людей стал рост на 19,5% количества заболевших в возрасте 60 лет и старше.

По последним данным, с начала пандемии в Кемеровской области зафиксировано 67 183 случая COVID-19, выздоровели 63 351 человек, умерли 1 508.

В июле Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников ряда направлений в Кузбассе. Постановление касалось работников общественного транспорта, такси, энергетики, таможни, власти и самоуправления, а также вахтеров, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, прививку должны были сделать граждане, работающие в сфере услуг: торговли, общепита, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Кемеровская область Кузбасс коронавирус

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