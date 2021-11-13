В Кузбассе отложили введение системы QR-кодов в гостиницах до 20 января

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кемеровская область отложила ввод QR-кодов и необходимость предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"QR-коды и ПЦР-тесты для объектов коллективных средств размещения - гостиницы и весь комплекс услуг, которые оказывает эта гостиница - отложить до 20 января следующего года", - сказал Цивилев в ходе церемонии открытия сезона горнолыжного курорта Шерегеш в субботу.

10 ноября власти региона завили о введении с 15 ноября системы QR-кодов для посещения кафе, салонов красоты, гостиниц, заведений культуры и спорта.

По данным на утро субботы, всего в Кемеровской области зафиксировано 67 896 случаев COVID-19, выздоровели 63 640 человек, умерли - 1 511.