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Сертификат о первичной прививке "Спутником Лайт" формируется на Госуслугах спустя 21 день

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сертификаты о первичной вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после ее прохождения, сообщили в Минцифры.

"Внимание, важная информация о формировании QR-кодов на портале Госуслуг! Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации", - говорится в сообщении Минцифры.

Как уточнил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, сертификат о прививке "Спутником Лайт" начинает действовать в день введения препарата лишь в случае повторной вакцинации, а при первичной иммунизации первым компонентом "Спутника V" должен пройти 21 день, как и в случае получения двух компонентов препарата.

"Сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" начинает действовать через 21 день после прививки. Так же, как при вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента - обычно через 21 день. Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

По его словам, в этом нет никакой дискриминации первично привитых "Спутником Лайт", так как иммунная защита формируется лишь через три недели после получения первого компонента вакцины.

Ранее в пятницу ряд СМИ сообщил, что у привитых "Спутником Лайт" граждан QR-коды о вакцинации оказались неактивными, а на Едином портале госуслуг начало действия сертификата указано через 3 недели.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января. Используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), которая применяется в основном для повторной вакцинации и вакцинации граждан, ранее переболевших коронавирусом.

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