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Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

Гибель двух российских десантников в Белоруссии, задержание россиянина по запросу США и окончание 13-летней опеки над Бритни Спирс

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два российских десантника погибли в Белоруссии на учениях. По данным Минобороны РФ, двое военных-контрактников получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти.

- Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США. 29-летнего Дениса Дубникова обвиняют в отмывании денег, полученных путем вымогательства в результате хакерской деятельности. Минюст США будет добиваться экстрадиции гражданина РФ.

- Сбербанк продаст обратно Газпромбанку долю в "МФ Технологии", контролирующей 57,3% VK. Сбер подписал обязывающую документацию по продаже ГПБ 36% "МФ Технологии". Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.

- Суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс. Американская певица находилась под опекой отца 13 лет - с 2008 года.

- Сити-менеджер Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину во время пробежки. В сообщении, написанном из больницы, он рассказал, что "заработал перелом" и ждет операции.

- Александр Овечкин стал четвертым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский нападающий "Вашингтона" забил гол на 11-й минуте матча против "Коламбуса", ставший 742-м в его карьере в НХЛ. До этой игры Овечкин делил четвертое место в списке лучших снайперов с американцем Бреттом Халлом.

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