Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Лос-Анджелесе полностью освободил от опеки американскую певицу Бритни Спирс. Соответствующее решение было оглашено на судебном заседании в пятницу, передает CNN.

Суд прекратил контроль временного опекуна Спирс над ее финансами и постановил, что состояние певицы должно быть переведено в ее личный фонд.

Согласно решению судьи, медицинское освидетельствование Спирс не требуется.

Судебное решение не встретило возражений.

По данным телеканала, сотни поклонников певицы, ожидавшие возле здания суда, встретили решение радостными криками. Сама Спирс не присутствовала на заседании.

30 сентября суд в Лос-Анджелесе лишил Джеймса Спирса - отца Бритни - статуса опекуна певицы, заявив, что существовавший с 2008 года расклад с опекунством привел к нездоровой ситуации. Судья назначила временным опекуном юриста Джона Зейбела, чью кандидатуру предложили адвокаты Бритни Спирс.

13-летнее опекунство над Бритни Спирс

Бритни Спирс находилась под опекой с 2008 года. Тогда после череды срывов суд признал ее частично недееспособной и назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образа жизни и здоровья. Среди опекунов с самого начала был ее отец Джеймс Спирс. С сентября 2019 года Спирс контролировал только финансы и работу дочери, а ее здоровьем и личной жизнью занималась юрист Джоди Монтгомери.

В ноябре 2020 года тогдашний адвокат Бритни Сэмьюэл Ингэм III подал иск о лишении ее отца статуса ее опекуна. Он указал, что его клиентка боится отца и не будет выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки. Судья Бренда Пенни сначала отклонила это требование, но назначила финансовую компанию Bessemer Trust со-опекуном певицы.

Ингэм подал ходатайство о том, чтобы Bessemer Trust остался единственным опекуном Бритни. Судья Пенни на тот момент считала, что певица "в значительной мере неспособна управлять финансами или сопротивляться мошенничеству или нежелательному воздействию".

23 июня Бритни выступила в суде с эмоциональным заявлением, сказав, что устала от контроля и хочет вернуть себе нормальную жизнь, выйти замуж за своего друга и завести детей, а в нынешней ситуации это ей недоступно. Она также заявила, что отец упивается контролем над ней, а когда она не слушается, заставляет ее принимать лекарства. Перед этим Спирс представил суду документы о том, что не занимается контролем над личной жизнью дочери.

После ее выступления в суде среди поклонников и сочувствующих певице возникло движение #FreeBritney в поддержку ее освобождения. От работы с Бритни решил отказаться опекун Bessemer Trust, продюсер Ларри Рудольф, который работал с ней с 1998 года, а также адвокат Сэмьюэл Ингэм III.

В августе Джеймс Спирс неожиданно подал в суд документы о согласии отказаться от опеки над дочерью.

13 сентября Бритни Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.