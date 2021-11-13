Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

29-летнего Дениса Дубникова обвиняют в кибервымогательстве

Полиция Нидерландов (архив) Фото: Niels Wenstedt/BSR Agency/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности, сообщил CNN со ссылкой на адвоката россиянина.

По данным телеканала, который ознакомился с запросом об экстрадиции, Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа.

В сообщении отмечается, что задержание россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году. Оно свидетельствует, что правоохранительные органы США и Европы "продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и российскими бандами вымогателей".