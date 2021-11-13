Осужденный за разбой и грабеж сбежал из новосибирской колонии-поселения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУФСИН разыскивают осужденного, самовольно покинувшего рабочее место на выводном производственном объекте колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирске, сообщается на странице регионального ГУФСИН в соцсети "ВКонтакте".

Отсутствие осужденного на объекте выявили в ходе проверки. Разыскиваемый 33-летний мужчина был осужден по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). До приговора он проживал в Новосибирске.

Как сказали в ведомстве, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы граждане содержатся без охраны, но под надзором администрации. Как отмечается, "с разрешения администрации (...) могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением".

В региональном ГУФСИН заявили, что "помимо этого, могут носить гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовался разыскиваемый, самовольно покинув рабочее место".