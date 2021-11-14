Путин заявил, что "Аэрофлот" не причастен к перевозке мигрантов в Белоруссию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о причастности "Аэрофлота" к кризису на границе Белоруссии и ЕС - это попытки тех, кто виновен в этой ситуации, снять с себя ответственность.

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они сами в этом виноваты", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он пояснил, что есть в этом политические, военные и экономические аспекты. "Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул: "При чем здесь наш "Аэрофлот"? Хоть один самолет Аэрофлота кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз - это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят".

Президент отметил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть.

"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - сказал Путин.

Ранее в "Аэрофлоте" также опровергли информацию СМИ об участии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию Там подчеркнули, что компания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул - Минск, равно как и чартерных рейсов по этим направлениям.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ. Белоруссия призывает не перекладывать на нее ответственность.