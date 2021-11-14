Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что "Аэрофлот" не причастен к перевозке мигрантов в Белоруссию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о причастности "Аэрофлота" к кризису на границе Белоруссии и ЕС - это попытки тех, кто виновен в этой ситуации, снять с себя ответственность.

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они сами в этом виноваты", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он пояснил, что есть в этом политические, военные и экономические аспекты. "Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул: "При чем здесь наш "Аэрофлот"? Хоть один самолет Аэрофлота кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз - это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят".

Президент отметил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть.

"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - сказал Путин.

Ранее в "Аэрофлоте" также опровергли информацию СМИ об участии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию Там подчеркнули, что компания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул - Минск, равно как и чартерных рейсов по этим направлениям.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ. Белоруссия призывает не перекладывать на нее ответственность.

Владимир Путин Аэрофлот

Новости

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Что произошло за день: суббота, 13 ноября

Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом

Российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Осужденного за убийство мужчину задержали после побега из свердловской колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });