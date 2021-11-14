Возгорание на угольном складе НЛМК ликвидировали

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на угольном складе НЛМК ликвидировано, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь предприятия Руслан Харсиев.

"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс", - сказал пресс-секретарь.

Причины произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о взрыве на складе завода НЛМК, частичном обрушении кровли после взрыва и пожаре.