Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" "Новолипецкого металлургического комбината" аннулировала лицензии на разработку угольных участков в Кемеровской области, следует из данных ЕГРЮЛ.

Действие лицензий на участки угля Жерновский-1 и Жерновский Глубокий Жерновского каменноугольного месторождения в Кемеровской области аннулировано у ООО "Горно-обогатительный комплекс "Жерновский-1" (100% ООО принадлежит НЛМК - ИФ) по заявлению недропользователя, уточнили "Интерфаксу" в департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра).

Представитель НЛМК сообщил, что компания вернула лицензии на разработку участков из-за "отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта".

"За несколько лет компания проработала множество вариантов оптимизации капитальных и операционных затрат. Тем не менее даже применение современных решений на основе наилучших доступных технологий не позволило довести экономические показатели проекта до целевых значений", - отметили в НЛМК.

В 2005 году комбинат победил в аукционе на право разработки угольного участка Жерновский-1 Жерновского каменноугольного месторождения с запасами 163,3 млн тонн угля марок ГЖО, ГЖ, Ж, а затем заявил о планах начать в 2010 году строительство шахты. В 2011 году НЛМК приобрел не имеющий выхода на поверхность и расположенный под участком Жерновский-1 участок Жерновский Глубокий с запасами 72,637 млн тонн угля.

ООО "Горно-обогатительный комплекс "Жерновский-1" было создано в 2012 году. В 2013 году группа НЛМК заявила о планах начать добычу угля на двух участках Жерновского месторождения через 4 года, а в 2018 году представитель НЛМК сообщил журналистам, что строительство ГОКа перенесено на 2019-2020 годы, а его завершение запланировано на 2022 год. В составе ГОКа, согласно одному из возможных планов освоения месторождения, планировались шахта на 3 млн тонн угля в год, обогатительная фабрика, станция погрузки и железнодорожная ветка.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

Владимир Лисин Кузбасс НЛМК Кемеровская область Жерновский Сибнедра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Минсельхоз предложил ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Рубль упал по итогам торгов вторника на фоне последних данных о дефиците бюджета РФ

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель

Американским компаниям предстоит погасить $1,8 трлн долга в ближайшие два года

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн рублей

ЦБ назвал причиной ослабления рубля снижение торгового баланса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });