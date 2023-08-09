НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" "Новолипецкого металлургического комбината" аннулировала лицензии на разработку угольных участков в Кемеровской области, следует из данных ЕГРЮЛ.

Действие лицензий на участки угля Жерновский-1 и Жерновский Глубокий Жерновского каменноугольного месторождения в Кемеровской области аннулировано у ООО "Горно-обогатительный комплекс "Жерновский-1" (100% ООО принадлежит НЛМК - ИФ) по заявлению недропользователя, уточнили "Интерфаксу" в департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра).

Представитель НЛМК сообщил, что компания вернула лицензии на разработку участков из-за "отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта".

"За несколько лет компания проработала множество вариантов оптимизации капитальных и операционных затрат. Тем не менее даже применение современных решений на основе наилучших доступных технологий не позволило довести экономические показатели проекта до целевых значений", - отметили в НЛМК.

В 2005 году комбинат победил в аукционе на право разработки угольного участка Жерновский-1 Жерновского каменноугольного месторождения с запасами 163,3 млн тонн угля марок ГЖО, ГЖ, Ж, а затем заявил о планах начать в 2010 году строительство шахты. В 2011 году НЛМК приобрел не имеющий выхода на поверхность и расположенный под участком Жерновский-1 участок Жерновский Глубокий с запасами 72,637 млн тонн угля.

ООО "Горно-обогатительный комплекс "Жерновский-1" было создано в 2012 году. В 2013 году группа НЛМК заявила о планах начать добычу угля на двух участках Жерновского месторождения через 4 года, а в 2018 году представитель НЛМК сообщил журналистам, что строительство ГОКа перенесено на 2019-2020 годы, а его завершение запланировано на 2022 год. В составе ГОКа, согласно одному из возможных планов освоения месторождения, планировались шахта на 3 млн тонн угля в год, обогатительная фабрика, станция погрузки и железнодорожная ветка.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.