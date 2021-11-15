В РФ могут отключить более половины корпоративных номеров с 1 декабря

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, сообщает газета "Коммерсантъ".

Операторы не могут сделать ничего, кроме как информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА, сказал Анкилов, из-за чего может пострадать малый и средний бизнес, считают эксперты. Отключение не зарегистрированных корпоративных сим-карт приведет к временному снижению выручки операторов.

В соответствии с законом о "серых" сим-картах корпоративные клиенты должны внести сведения о конечных пользователях в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале "Госуслуги". Более половины корпоративных абонентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА, рассказал газете гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

По оценке аналитиков, всего в России около 32 млн корпоративных сим-карт.