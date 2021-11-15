Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на НЛМК в Липецке

Возбуждено уголовное дело о пожаре на складе НЛМК в Липецке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Липецке возбуждено уголовное дело о взрыве и пожаре на угольном складе НЛМК. Как сообщили в СК, его расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК).

По версии следствия, вечером 14 августа на складе из-за нарушения нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание и обрушилась часть кровли. Пострадала машинист питателя цеха, она получила ожоги более 50% поверхности тела.

В пресс-службе НЛМК сообщили, что на складе в 21:30 14 ноября произошел взрыв и загорелся конвейер. Пожар потушили за 15 минут, он не повлиял на производственный процесс.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.