Один человек погиб при обрушении мостового крана на НЛМК

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мостовой кран обрушился в одном из конвертерных цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов НЛМК во время выполнения стандартной технологической операции произошло обрушение мостового крана. К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла. Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и коллеге погибшей", - говорится в комментарии пресс-службы НЛМК.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Ему принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

По итогам прошлого года группа произвела около 16 млн тонн стали, при этом на липецкой площадке было выпущено чуть более 12 млн тонн металла. В 2021 году НЛМК планировал нарастить производство в Липецке на 10%. Коксохимический цех в Липецке ежегодно выпускает около 2,5 млн тонн кокса.