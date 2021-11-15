Победители конкурса соцрекламы ИРИ получат от 100 млн показов на крупнейших площадках в рунете

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Начался прием заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе социальной рекламы, победители которого получат от 100 млн показов на крупнейших отечественных интернет-площадках, сообщает пресс-служба АНО "Институт развития интернета" (ИРИ).

"Победители конкурса проектов соцрекламы получат возможность проведения федеральных рекламных кампаний в сети Интернет на ведущих ресурсах: "Яндекс", VK Group (бывший Mail.ru Group), Rambler Group, начиная с февраля 2022 года. Победители получат от 100 млн показов", - говорится в сообщении.

Производством рекламы занимаются непосредственно организации-заявители, а ИРИ проводит кампанию, используя готовые материалы.

"Для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках. При этом мы самостоятельно проведем оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберем необходимые форматы размещения, произведем размещение рекламной кампании в Сети", - заявил заместитель гендиректора ИРИ по соцрекламе Андрей Воронков. Он уточнил, что от победителя конкурса потребуются только рекламные баннеры и лендинг (сайт проекта, его часть или специально созданная страница).

Проекты будут приниматься по нескольким направлениям, среди которых поддержка людей с ограниченными возможностями, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Конкурсный отбор включает несколько этапов. Окончательное решение по выбору финалистов принимает Комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

Заявки можно подать на сайте соцреклама.ири.рф до 7 декабря.

Согласно принятым летом этого года нормам закона "О рекламе", информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение соцрекламы. Также организация получает сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети. Оператором соцрекламы стало АНО "ИРИ".

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