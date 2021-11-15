ЦБ обнаружил корпоративно-банкротную коллизию в обязанностях АО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России обнаружил противоречия в корпоративном и банкротном законодательстве, сообщила пресс-служба ЦБ. Из-за них банкротящиеся акционерные общества (АО) не понимают, должны ли проводить общие собрания акционеров, что провоцирует споры, признает регулятор.

ЦБ предложил Минэкономразвития сформировать единую позицию и дифференцировать требования к соблюдению корпоративных норм в зависимости от процедуры банкротства и прекращения или сохранения полномочий руководства компании. Эксперты признают - проблема есть, и ее давно пора решить.

"Банк России при осуществлении контроля в сфере корпоративных отношений выявил практические проблемы, связанные с соотношением норм акционерного законодательства и законодательства о банкротстве", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

По закону "Об акционерных обществах" компании обязаны проводить годовые общие собрания акционеров, раскрывать информацию о своей деятельности и обеспечивать доступ акционеров к ней и документам АО. Однако по закону о несостоятельности с момента введения конкурсного производства и внешнего управления полномочия органов управления в компании прекращаются. Одновременно такие "корпоративные" полномочия для арбитражных управляющих, перехватывающих управление, банкротными нормами прямо не предусмотрены.

Из-за этого у эмитентов ценных бумаг и акционеров нет понимания, обязано ли АО, находящееся в банкротстве, проводить общие собрания акционеров, раскрывать информацию, предоставлять акционерам документы, исполнять иные обязанности, установленные законодательством о ценных бумагах и об акционерных обществах. "Также неясно, возлагаются ли эти обязанности на временного или конкурсного управляющего. Из-за чего между обществами и их акционерами возникают споры, в Банк России поступают жалобы и запросы", - рассказали в Банке России.

У компаний, находящихся в процедуре наблюдения, полномочия органов управления не прекращаются, а лишь частично ограничиваются. "Таким образом, в процедуре наблюдения должник обязан соблюдать корпоративные процедуры, такие как созыв собраний акционеров, созыв заседаний совета директоров, предоставление акционерам (участникам) информации по запросам, иные процедуры, а публичные общества также обязаны раскрывать информацию в интернете", - считает арбитражный управляющий Игорь Илларионов.

Но в конкурсном производстве ситуация неоднозначная, говорит партнер "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева. "С одной стороны, предусмотрено сохранение полномочий общего собрания по отдельным вопросам, например, согласование условий мирового соглашения, с другой стороны, не урегулирован порядок созыва собрания. При буквальном понимании закона, единственным лицом, могущим созвать собрание, может быть только конкурсный управляющий. Но, на мой взгляд, положения законодательства о банкротстве, ограничивающие деятельность органов управления, зачастую трактуются слишком расширительно", - считает она.

На это же обращает внимание и Илларионов. По его словам, сейчас "скорее стоит ответить утвердительно" на вопросы, должен ли арбитражный управляющий в конкурсном производстве проводить все корпоративные процедуры, предоставлять информацию по запросам акционеров (участников), а также раскрывать ее публично. "В судебной практике можно встретить случаи привлечения эмитента к ответственности за непредставление информации акционеру в ходе конкурсного производства, - говорит он. - Также есть случаи взыскания с арбитражного управляющего убытков за штрафы, наложенные за несоблюдение таких процедур".

Дифференцированный подход

"Как акционерное законодательство, так и законодательство о банкротстве являются специальными, регулируя специфические правоотношения, при этом не очевидно, какое из них следует применять при противоречии требований. Более того, в разных процедурах банкротства установлены разные режимы деятельности общества и управления им, что также не позволяет найти единый универсальный подход", - признают в Банке России.

Там рассказали "Интерфаксу", что обратились в Минэкономразвития "с предложением выработать единую позицию об особенностях применения корпоративного законодательства в различных процедурах банкротства". "Мы считаем принципиально важным дать эмитентам и акционерам понятные правила взаимодействия в процедурах банкротства, основанные на балансе интересов и учитывающие как права акционеров, так и цели введения процедур банкротства", - рассказали в пресс-службе регулятора.

Среди предложений Банка России - установить дифференцированные требования к соблюдению корпоративных правил в зависимости от процедуры банкротства с учетом того, были или не были ограничены полномочия органов управления, знает источник "Интерфакса", знакомый с предложениями.

Позиция регулятора заключается в том, что в рамках процедур наблюдения и финансового оздоровления, поскольку полномочия органов управления не прекращаются, компания обязана соблюдать правила о сроках и порядке проведения корпоративных процедур. Для конкурсного производства, поскольку полномочия органов управления АО прекращены, проведение корпоративных процедур не требуется. Однако Банк России считает, что следует обсудить необходимость совершения корпоративных процедур в случае, если дело о банкротстве было прекращено.

Разъяснения запоздали, но нужны

Инициатива Банка России очень запоздавшая, но крайне необходимая, считает Литовцева.

"На сегодняшний день в большинстве случаев акционеры/участники хозяйственных обществ после введения какой-либо из "банкротных" процедур вовлекаются исключительно в процессы привлечения к субсидиарной ответственности. Но именно от них во многих случаях зависит возможность реабилитации должника. И регулярное проведение собраний, в том числе, в период наблюдения, могло бы способствовать восстановлению платежеспособности компании-должника", - полагает она.

Для выработки единого подхода необходимы указания ЦБ, которые бы установили ясность, согласен Илларионов.

"Представляется, что с учетом особенностей процедур конкурсного производства и внешнего управления проведение корпоративных мероприятий должно быть установлено только строго в рамках указаний закона о несостоятельности", - считает он.