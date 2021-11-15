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В Совфеде оценили долю нелегальной красной икры на рынке РФ в 10%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доля нелегальной красной икры на российском рынке достигает 10%, сообщил в понедельник первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при верхней палате парламента, посвященном борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел).

"По имеющимся данным, не менее 10% красной икры на внутреннем рынке нелегального происхождения. На Сахалине рынок браконьерской продукции вовсе сопоставим с легальным", - заявил он.

По его словам, только за первый квартал этого года в сфере рыболовства выявлено 18 тыс. нарушений. "Ежегодный объем нелегального вылова биоресурсов составляет 100 тыс. тонн. Основные болевые точки - Дальний Восток, Байкал, Каспийское море. К проблемным относятся и Баренцево, Белое, Балтийские моря, карельские озера и даже Азовское и Черное моря", - сказал Яцкин.

Сославшись на данные ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ИФ), сенатор сообщил, что ущерб мировой экономике от незаконнопромысла ежегодно достигает $23 млрд, это 26 млн тонн рыбной продукции. "Каждую секунду незаконно изымается до 9 тонн биопродукции", - пояснил он.

"Урон экосистемам наносится колоссальный. Теряется и ресурсная база для рыболовства. ННН-промысел, а попросту браконьерство, ставит в заведомо проигрышное положение тех, кто ведет свой промысел на законных основаниях", - заявил сенатор.

Андрей Яцкин Совфед

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