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Муратов переизбран главредом "Новой газеты"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов переизбран сотрудниками редакции на новый двухлетний срок на бесконкурентных выборах, сообщает издание.

"Многолетний главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов переизбран на новый двухлетний срок по результатам внутриредакционного голосования. Другие кандидаты на выборах не выдвигались", - говорится в сообщении на сайте издания.

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Всего на выборах очно и удаленно проголосовали 102 из 153 штатных сотрудников редакции (66,67%): 94 человека (92,16%) проголосовали за Муратова, восемь - против.

Согласно уставу "Новой", для признания выборов состоявшимися на них должны проголосовать более половины сотрудников.

15 ноября 2019 года, уточняет газета, за Муратова проголосовали 74 сотрудника "Новой" или 51,7%. Тогда конкуренцию на выборах Муратову составили предыдущий главред Сергей Кожеуров, набравший 51 голос, и спецкор Илья Азар - 13 голосов.

8 октября 2021 года Муратов стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира, а также первым гражданином России, удостоившимся этой награды.

Впервые Муратов стал главным редактором "Новой" в 1995 году, и следующие 22 года руководил газетой. В ноябре 2017 года он не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы, и тогда редакцию возглавил Сергей Кожеуров, занимавший к тому времени на протяжении 17 лет пост гендиректора издания, а до 1995 года бывший ее главредом, а затем обозревателем и членом редколлегии. На выборах за него отдали голоса 92 сотрудника редакции. Муратов продолжил работу в газете как издатель и председатель редакционного совета.

"Новая ежедневная газета" была основана покинувшим "Комсомольскую правду" Муратовым вместе с соратниками в 1993 году, а затем переименована в "Новую газету". В настоящее время "Новая газета" - общественно-политическое издание, известное своими журналистскими расследованиями, выходит трижды в неделю.

Новая газета Дмитрий Муратов

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