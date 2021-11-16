Титов призвал признать в РФ иностранные вакцины в одностороннем порядке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что QR-код должен выдаваться после первой дозы двухкомпонентных вакцин, при этом необходимо признать в РФ импортные вакцины.

"Мы, как партия ("Партия Роста" - ИФ) и я как уполномоченный говорили о том, что, во-первых нужно выдавать QR-коды после первой прививки, второе, мы предлагали, чтобы у нас в одностороннем порядке были признаны все вакцины, которые сертифицировала ВОЗ", - сказал он на встрече с предпринимателями в Новосибирске.

У многих жителей России, считает Титов, есть недоверие не к процессу вакцинации как таковому, а к разработанным в России вакцинам.

Он также поддержал предложение бизнес-сообщества о выдаче QR-кода людям с высоким титром антител, напомниив, что есть QR-коды для переболевших.

Кроме того Титов считает, что QR-коды нужны приравнять к локдауну. "Надо понимать, что локдаун, то есть закрытие полное предприятий и введение QR-кодов, они, в общем, влияют негативно практически одинаково на бизнес", - сказал он.

Также, заявил бизнес-омбудсмен, кредиты, которые выдаются бизнесу под 3% годовых с условием сохранения 90-процентной занятости, были трансформированы в кредиты, выдававшиеся в первую волну COVID-19.

"Чтобы мы вспомнили хороший опыт прошлого и (кредиты под 3% - ИФ) были бы приравнены к тем кредитам, которые выдавались под 2% на первой волне, и когда их не надо было возвращать, если ты сохраняешь занятость", - сказал Титов.