В Шахтах 17-летний водитель насмерть сбил 15-летнего пешехода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В городе Шахты 17-летний подросток взял без спросу машину матери и сбил на дороге 15-летнего пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Это случилось 15 ноября в 17:30 по московскому времени у дома 26 на Заводской улице. По данным ГАИ, 15-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте. Он погиб.

Областная прокуратура сообщила, что прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и действия родителей 17-летнего водителя.