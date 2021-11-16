Более 40% россиян высказались против введения QR-кодов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Негативно относятся к идее введения в РФ системы QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 или о наличии антител 42% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным опроса, среди сограждан 25-34 лет не одобряют такую новацию почти половина респондентов (49%).

Кроме того, чаще негативно относятся к введению QR-кодов российские женщины (44% женщин против 41% мужчин).

В свою очередь, 16% россиян или каждый шестой затрудняются сформулировать своё отношение к данной мере, отмечают в SuperJob.ru.

Что касается одобряющих введение QR-кодов, то на вопрос о том, где это следует сделать в первую очередь, 38% участников опроса указали на места проведения массовых мероприятий, 28% респондентов - на самолёты, 26%. , показывает исследование. Этот вопрос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.