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Более 40% россиян высказались против введения QR-кодов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Негативно относятся к идее введения в РФ системы QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 или о наличии антител 42% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в "Интерфакс".

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Согласно данным опроса, среди сограждан 25-34 лет не одобряют такую новацию почти половина респондентов (49%).

Кроме того, чаще негативно относятся к введению QR-кодов российские женщины (44% женщин против 41% мужчин).

В свою очередь, 16% россиян или каждый шестой затрудняются сформулировать своё отношение к данной мере, отмечают в SuperJob.ru.

Что касается одобряющих введение QR-кодов, то на вопрос о том, где это следует сделать в первую очередь, 38% участников опроса указали на места проведения массовых мероприятий, 28% респондентов - на самолёты, 26%. , показывает исследование. Этот вопрос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Опрос был проведён 12-15 ноября 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 444 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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