Максимальная величина пособия по безработице в РФ составит в 2022 году 12 792 рубля

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минимальная величина пособия по безработице в РФ в будущем году составит 1500 рублей, максимальная - 12 792 рубля. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, максимальная величина пособия будет выплачиваться в первые три месяца периода выплат, в следующие три месяца она составит 5 тысяч рублей.

Размер минимального пособия по безработице в 2021 году составляет 1500 рублей, максимальный - 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия остались прежними на 2022 год: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года. Минимальное пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.