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С начала пандемии в Петербурге скончались шесть детей с COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пять детей с коронавирусом скончались в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и один ребенок с коронавирусом - в Городской детской больнице имени Филатова, сообщили во вторник представители вуза и городского комитета по здравоохранению.

"Это очень большие предрассудки, что дети не болеют ковидом. Болеют! И болеют иногда очень тяжело. И за это время - с апреля 2020 года - к сожалению, мы потеряли пятерых детей. Но мы принимаем наиболее тяжелую группу детей - это дети, которые, кроме ковида, болеют еще и тяжелой сопутствующей патологией. Это опухоли, лейкоз, это эндокринная патология, дети, которые нуждаются в хирургическом лечении", - сказал на пресс-конференции главный неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

Шестой умерший с коронавирусом ребенок также имел серьезное сопутствующее заболевание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по здравоохранению.

"Одна смерть ребенка с тяжелыми патологиями зарегистрирована в больнице Филатова", - сказали в пресс-службе.

Ректор СПбГПМУ Иванов отметил, что в университетскую клинику поступают дети без серьезных патологий, но с поражением легких до 85%. "Так что дети могут болеть очень тяжело", - заметил руководитель вуза.

В начале октября главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения РФ и ФМБА Юрий Лобзин сообщил о росте числа детей с симптомами болезни Кавасаки при заражении COVID-19.

"В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по нашему центру два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей (...) Мы не можем прогнозировать эту динамику, но угроза существует", - сказал тогда представитель Минздрава.

Болезнь Кавасаки - системный васкулит (воспаление сосудов) с поражением средних и мелких артерий, тромбозами и разрывами сосудистой стенки. Возникает у детей до 15 лет. Сопровождается лихорадкой, сухостью кожи, покраснением слизистой оболочки полости рта, сыпью, увеличением шейных лимфатических узлов, покраснением, отёками кистей и стоп.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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