Мужчины с детьми от суррогатных матерей могут получить право на маткапитал

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на материнский капитал, заявил председатель правления Ассоциации юристов РФ, член правительственной комиссии Владимир Груздев.

"Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал. Распространяется право на материнский капитал и на ситуации, когда мужчина растит детей от суррогатной матери вместе с супругой, усыновившей их", - сказал Груздев журналистам в среду.

Он отметил, что инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда России.

Сейчас на материнский капитал претендуют 19 мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей, сообщил юрист.

"Таким образом, в случае принятия данной инициативы расходы бюджета на первоначальном этапе составят 10,4 миллиона рублей", - сказал Груздев.