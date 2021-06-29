КС признал право отцов на маткапитал за детей от суррогатных матерей

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Отцы детей, рожденных суррогатными матерями, имеют право на материнский капитал, решил Конституционный суд РФ во вторник, постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для проверки конституционности статьи 3 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", стал запрос Конаковского городского суда Тверской области после иска местного жителя.

Гражданин Т. в октябре 2019 года судом был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. Дети получили свидетельства о рождении, в которых в графе "Отец" был указан Т., а в графе "Мать" поставлен прочерк. Зарегистрировав новорожденных, мужчина вступил в брак, и его супруга удочерила девочек. После этого она обратилась в Пенсионный фонд за получением материнского капитала, но получила отказ. Тогда с аналогичным заявлением обратился сам Т. и тоже получил отказ, поскольку, согласно оспариваемому закону, он не относится к категориям граждан, наделенных правом на получение дополнительных мер государственной поддержки.

Полагая отказ незаконным, Т. обратился в Конаковский горсуд, который затем написал запрос в КС РФ. Заявитель полагает, что отцы детей, рожденных суррогатно, оказываются ущемлены в правах по сравнению с теми, кто является единственными усыновителями ребенка.

Конституционный суд отметил, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, и федеральный законодатель предусмотрел приоритетное право женщин на получение материнского капитала. Это обусловлено различиями в видах социального риска, которым подвержены мужчины и женщины, а также основаниями возникновения правоотношений по воспитанию детей и само по себе не противоречит Конституции РФ, замечает суд.

Так, при определении круга лиц, имеющих право на маткапитал, меру направляли на стимулирование рождаемости. При этом отдельные граждане, для которых биологическое материнство или отцовство невозможно по медицинским показаниям, могут и желают стать родителями с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в частности, суррогатного материнства.

Признавая возможность рождения детей с помощью вспомогательных технологий, законодатель исходил из понимания брака как союза мужчины и женщины и оправданности обращения к суррогатному материнству таких супружеских пар. Суд указал, что законодатель гарантировал равную поддержку семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных технологий, наделив правом на получение маткапитала женщину, записанную в свидетельстве о рождении матерью ребенка.

Однако если в таких семьях изначально в качестве единственного родителя судом был признан их генетический отец, а затем, после вступления его в брак, дети были усыновлены его супругой, у этой женщины право на получение маткапитала не возникает, поскольку указанные дети приходятся ей пасынками или падчерицами. Соответственно, отмечает Конституционный суд, в таких семьях маткапитал не могут получить ни мужчина - отец детей, ни его супруга.

В результате эти семьи необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции РФ, постановил КС. Теперь федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование изменения. До этого момента Конаковский городской суд Тверской области вправе рассмотреть дело, руководствуясь Конституцией РФ и постановлением КС РФ.