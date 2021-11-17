Карта "Тройка" начнёт работать в Ростовской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев подписали соглашение, предполагающее введение карты "Тройка" в Ростовской области, передает корреспондент "Интерфакса".

Как отмечается в телеграм-канале департамента транспорта, "Тройка" будет тестироваться в нескольких городах Ростовской области: Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске, а в планах на 2022 год запустить "Тройку" во всем регионе.

"Сегодня подписано соглашение между правительством Москвы и правительством Ростовской области о сотрудничестве в области транспорта. В первую очередь, соглашение касается самой современной не только в России, но и в мире билетной системы карты "Тройка", - сказал заммэра.

Он отметил, что "Тройка" работает не только в Москве, но и в Московской и Тульской областях, Пермском крае и в других местах. Выбранное Ростовской областью решение позволит взять уже работающую со всей инфраструктурой систему, что позволит сэкономить деньги и направить их на покупку самого транспорта.

"Пассажиры получат возможность положить 50 рублей на карту "Тройка" в Москве, приехать в любой город Ростовской области и без проблем воспользоваться разными видами городского транспорта, не приобретая билет в кассе", - сказал Ликсутов.