Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Принят закон об ограничениях господдержки для ПАО с офшорным звеном

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает возможность получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций компаниями, владельцы которых зарегистрированы в офшорах.

В РоссииМинфин предложил смягчить ограничения по господдержке для ПАО с офшорамиЧитать подробнее

Правительство внесло в палату законопроект № 1258306-7 в сентябре. В нем говорится, что на госсубсидии и бюджетные инвестиции не смогут рассчитывать российские компании, которые на 25% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям. Сейчас действует ограничение в 50%.

При определении доли, принадлежащей зарегистрированным в офшорах владельцам, предлагается не учитывать обращающиеся на организованных торгах акции.

Сейчас Минфин ведет перечень государств и территорий с льготным налоговым режимом и не предусматривающих раскрытия данных о финансовых операциях. Компании оттуда, а также российские компании, которые на 50% и более принадлежат компаниям из стран, включенных в этот перечень, не вправе рассчитывать на госсубсидии.

Принятый закон позволяет относить к "нежелательным" юрисдикциям и другие страны. Он наделяет Минфин правом утверждать перечень государств и территорий, которые используются для промежуточного (офшорного) владения активами в России. "Изменения позволят учесть дополнительные юрисдикции (такие как Республика Кипр, Гонконг), которые не входят в предусмотренный действующей редакцией перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению разработчиков, изменения направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в России (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов и др.).

В феврале 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости предоставления зарегистрированным в офшорах компаниям мер господдержки и призвал главу Минэкономразвития к более системному подходу в этом вопросе.

Минфин Госдума Кипр Гонконг

Новости

Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

В Думе не исключили возвращения к вопросу "налога на дивиденды"

Пандемия коронавируса

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В РФ завели еще одно уголовное дело против бизнесмена Тельмана Исмаилова

Суд на Урале прекратил дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

СК выяснил, что казанские студенты отравились "незамерзайкой"

Пандемия коронавируса

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });