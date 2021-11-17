Принят закон об ограничениях господдержки для ПАО с офшорным звеном

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает возможность получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций компаниями, владельцы которых зарегистрированы в офшорах.

Правительство внесло в палату законопроект № 1258306-7 в сентябре. В нем говорится, что на госсубсидии и бюджетные инвестиции не смогут рассчитывать российские компании, которые на 25% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям. Сейчас действует ограничение в 50%.

При определении доли, принадлежащей зарегистрированным в офшорах владельцам, предлагается не учитывать обращающиеся на организованных торгах акции.

Сейчас Минфин ведет перечень государств и территорий с льготным налоговым режимом и не предусматривающих раскрытия данных о финансовых операциях. Компании оттуда, а также российские компании, которые на 50% и более принадлежат компаниям из стран, включенных в этот перечень, не вправе рассчитывать на госсубсидии.

Принятый закон позволяет относить к "нежелательным" юрисдикциям и другие страны. Он наделяет Минфин правом утверждать перечень государств и территорий, которые используются для промежуточного (офшорного) владения активами в России. "Изменения позволят учесть дополнительные юрисдикции (такие как Республика Кипр, Гонконг), которые не входят в предусмотренный действующей редакцией перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению разработчиков, изменения направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в России (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов и др.).

В феврале 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости предоставления зарегистрированным в офшорах компаниям мер господдержки и призвал главу Минэкономразвития к более системному подходу в этом вопросе.