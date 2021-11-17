Путин счел излишнюю бюрократию препятствием для вывода новых лекарств на рынок

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что излишняя бюрократия при разработке препаратов, в том числе от рака, мешает доводить нужные лекарства до людей.

"Мы уже говорили много раз и с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ИФ), и с министром здравоохранения (Михаилом Мурашко - ИФ), понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть и фундаментальные исследования прежде, чем выводить какие-то препараты на рынок, но, тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает сейчас", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий в России.

Он заметил, что это мешает не только "гонке на мировых рынках, но и доводить до людей нужные препараты".

В этой связи президент поинтересовался у Мурашко происходящим в этой сфере и напомнил, что министр обещал уделить этому вопросу особое внимание.

"Вы мне обещали, что уделите этому внимание, и все сделаете для того, чтобы максимально разбюрократить принятие соответствующих решений", - сказал Путин.

Президент также попросил Мурашко усовершенствовать систему регистрации медицинских препаратов.

"Прецедент наоборот"

Глава Минздрава рассказал президенту о том, что беспрецедентное содействие оказывается продвижению препарата для лечения болезни Бехтерева.

"Вы сказали о беспрецедентном сопровождении этих препаратов, которые вы упомянули. Создайте, пожалуйста, прецедент наоборот", - сказал Путин.

"На основе этого прецедента продолжите, пожалуйста, совершенствование системы регистрации препаратов, не только полученных с помощью генетических исследований, а в целом препаратов, которые крайне нужны людям", - добавил он.

В ходе совещания также выступил гендиректор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов, который рассказал о взаимодействии индустриальной фармы и фундаментальной науки. Он привел в качестве примера такого взаимодействия препарат для лечения болезни Бехтерева - ревматологического аутоиммунного заболевания. "Я очень надеюсь, что получится первый в классе в мире препарат с таким механизмом действия. Такой механизм действия еще неизвестен в мире, мировая фарма такой механизм еще не освоила, и мы надеемся, если мы будем быстро "бежать", то получим первый в мире препарат с таким механизмом действия", - сказал Морозов.

Он сказал, что завершена первая фаза клинических испытаний, и с точки зрения безопасности препарат показал хорошие характеристики. На следующем этапе, по его словам, будут оцениваться терапевтические признаки, а после этого будет вторая и третья фазы клинических испытаний, после чего препарат может выйти на рынок.

"Для нас очень важно очень быстро это делать, потому что мировая фарма и мировое фармацевтическое сообщество не стоят на месте, они тоже участвуют в этой очень большой гонке. И конечно, регуляторные вопросы, связанные с регистрацией препаратов, для нас очень актуальны", - сказал руководитель ЗАО "Биокад".

Онколитические вирусы

Кроме того, он рассказал и о разработках в сфере онколитических вирусов, которые являются совершенно новым подходом к лечению онкологических заболеваний. "Есть некоторые типы онкологических заболеваний, которые до сих пор, несмотря на все успехи, которые сейчас в онкологии существуют, не поддаются лечению, и мы очень надеемся, что онколитические вирусы, показывающие свою эффективность, помогут нам именно при работе, когда наши врачи имеют дело с терминальными случаями, когда людям уже ничего не помогает", - сказал Морозов.

Он отметил, что уже есть ярко выраженный эффект на лабораторных животных, но необходимо провести комплекс генно-инженерных работ, чтобы придать дополнительные терапевтические свойства этим вирусам, чтобы затем их применять в клинической практике.

Путин заметил, что много читал про такие разработки, и сказал, что перед ним лежит сейчас документ об успешных лабораторных испытаниях этих вирусов для борьбы с раком молочной железы и так далее. "А по срокам, как вы считаете, вы сейчас говорили о различных направлениях работы, по срокам практически как вы это видите", - поинтересовался президент.

Морозов рассказал, что завершены модельные испытания, которые показывают, что опухоль погибает при воздействии вируса. "Исходя из сроков, мы готовы выйти на клинические испытания - это восемь месяцев займет, ну, и через год попробовать в первой фазе клинических испытаний, посмотреть безопасность этих препаратов", - сказал он.