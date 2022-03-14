Правительству разрешили регулировать начисление пени за запоздалую оплату ЖКХ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли строительства и ЖКХ, в том числе дал право правительству устанавливать особенности начисления пени по неоплаченным ЖКУ. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Он дал право правительству в 2022 году устанавливать ряд особенностей регулирования жилищных отношений. Так, кабмин может устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае неполного или несвоевременного внесения платы за ЖКХ, взносов на капремонт. Помимо этого, можно устанавливать особенности взыскания неустойки с юрлиц и ИП за несвоевременную оплату ЖКУ.

Также правительство сможет по своему усмотрению устанавливать особенности начисления пени в случае в случае просрочки исполнения обязательств по установке и замене приборов учета энергетических ресурсов, а также рассрочки по оплате договоров гражданами на установку оных.

В соответствии с законом, правительство сможет установить особенности предоставления земельных участков в государственной или муниципальной собственности, в том числе дополнительно определить случаи их предоставления без торгов. Кроме того, наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом, допускается заключение договора мены таких участков на частные.

Также подписанный закон устанавливает возможность продления срока условного депонирования внесенных дольщиком денег на счет эскроу еще на два года по истечении полугода, указанного в проектной декларации срока ввода дома.

Еще одним важным нововведением стал срок согласования генпланов поселений или проектов изменений в них, теперь он составляет месяц. Также упростили проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генпланов, он тоже составляет месяц с момента оповещения жителей о проведении данных мероприятий.

Также вводится упрощенная процедура проведения правовой экспертизы документов, необходимых для государственного кадастрового учета и госрегистрации прав объектов капитального строительства.