Цифра в "песочнице": как работает система правовых режимов для инноваций

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2021 года в России действует закон "Об экспериментальных правовых режимах" (ЭПР), позволяющий создавать так называемые "цифровые песочницы" для апробации и разработки технологий, которые пока существуют вне правового поля. В рамках ЭПР для каждого проекта корректируются существующее регулирование, такие точечные изъятия позволяют снять рудиментарные правовые ограничения с новых технологий, протестировать их и оценить экономический эффект. Помимо этого, "песочницы" помогают определить, не нарушает ли инновация правила безопасности и конституционные права и свободы человека.

Подать заявку на участие в эксперименте может любая компания, которая соответствует базовым требованиям, прописанным в законе "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Однако если участник ЭПР в ходе эксперимента нарушает правила, государство может прекратить тестирование технологии. В случае если инновация окажется безопасной и эффективной, эксперимент могут масштабировать на всю страну.

Помимо возможности внедрения новых технологий, благодаря ЭПР должно совершенствоваться регулирование, развиваться конкуренция и привлекаться инвестиции в развитие предпринимательской деятельности. ЭПР действуют на протяжении трех лет, но этот срок может продлеваться или, наоборот, сокращаться при необходимости.

Сам закон носит рамочный характер, поэтому для его реализации в июне 2021 года был принят закон-спутник, который позволяет правительству в рамках эксперимента изменять обязательные требования, установленные отраслевым законодательством, для проектов в пяти областях:

- телемедицинские технологии,

- грузоперевозка с помощью дронов,

- перевозка пассажиров беспилотными такси,

- бизнес-аналитика на основе "больших" данных

- медицинские исследования эффективности лекарственных средств.

Для установления экспериментального режима организатору требуется получить три положительных заключения: от организации предпринимательского сообщества по вопросам ЭПР (АНО "Цифровая экономика"), профильного ведомства и Минэкономразвития. После этого Минэкономразвития направляет проект ЭПР на утверждение в правительство РФ.

От беспилотников до медицины

Пока в рамках ЭПР активнее всего развивается направление беспилотников. Среди обсуждаемых проектов "песочниц" один посвящен беспилотному пассажирскому такси (проект Яндекса), два других - грузовым перевозкам с помощью дронов (в Томской области, а также эксперимент "Почты России" на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО).

Так, в рамках томской "песочницы" планируется апробировать использование грузовых беспилотных дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг для доставки широкого спектра грузов (от 0,1 кг до 1500 кг), аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Дроны помогут обслуживать удаленные и труднодоступные территории, где сейчас доставка грузов осуществляется либо сезонно, либо с помощью авиатранспорта, проводить обследование трубопроводов и линий электропередач и других инфраструктурных объектов, а в сельском хозяйстве - реализовать принципы "точного земледелия". В рамках эксперимента предлагается отказаться от ряда требований Воздушного кодекса, ведомственных документов Минтранса, регулирующих допуск беспилотных воздушных судов к эксплуатации.

Схожие задачи будет иметь и эксперимент "Почты России" на Чукотке, Камчатке, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В его рамках планируется открыть 48 маршрутов для авиаперевозок в 64 населенных пункта и увеличить скорость доставки в 1,8 раза. Организаторы эксперимента рассчитывают, что это сделает коммерчески привлекательной доставку грузов и почты дронами и обеспечит оперативную связь с большинством территорий страны независимо от наличия наземных путей сообщения.

Что касается наземных пассажирских перевозок на наземном транспорте, то такой эксперимент в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае планирует провести "Яндекс". Уже в конце года беспилотники смогут начать коммерческие перевозки в московском районе Ясенево, а затем и на территории "Сириуса" в Сочи. Полностью автономные автомобили без инженера-испытателя в салоне будут ездить в Иннополисе и Сколково.

Другим активно развивающимся в рамках "песочниц" направлением станет медицина. Например, эксперимент по использованию обезличенных медицинских данных (компания "Дата МАТРИКС") позволит расширить знания о лекарственных препаратах, в том числе вакцинах, ускорить процесс проведения исследований эффективности и безопасности зарегистрированных лекарственных препаратов, снизить расходы и сократить длительность проведения исследований, расширить охват вовлеченных пациентов.

А проект "Группы компаний "Медси" предусматривает установление первичного диагноза и назначения лечения на телемедицинской консультации. В рамках эксперимента планируется корректировать ранее назначенное лечение, вести дистанционное наблюдение за состоянием здоровья с использованием телемедицинских технологий не только лечащим, но и другим врачом.

Когда заработают "песочницы"?

На сегодняшний день еще ни один проект "песочницы" не преодолел все стадии процедуры. На финишной прямой - три из них. Это беспилотные такси "Яндекса", проект по грузоперевозкам с помощью беспилотных дронов в Томской области и проект по анализу больших данных для проведения исследований применения лекарственных препаратов (компания "Дата МАТРИКС"). По первым двум получены все три необходимых заключения, третий проект ожидает финального согласования. До конца года Минэкономразвития рассчитывает внести на утверждение в правительство три соответствующих проекта постановлений и программы ЭПР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Раньше всех имеет шанс запуститься "песочница" Яндекса по беспилотным такси в Москве, Иннополисе, "Сириусе" и "Сколково". В Минэкономразвития ожидают, что это может произойти до конца года - проект постановления правительства для утверждения соответствующей программы находится в финальной стадии разработки.

Кроме того, в министерство на проработку внесены еще семь проектов, включая телемедицину, аналитику "больших" бизнес-данных (сервис "Собственное дело"). В АНО "Цифровая экономика", в свою очередь, рассчитывают до конца года рассмотреть пять первоочередных ЭПР, которые прорабатывались бизнесом и стали основой для первого закона-спутника, сообщил "Интерфаксу" директор по направлению "Нормативное регулирование" организации Дмитрий Тер-Степанов.

Экспериментируют все

В АНО "Цифровая экономика" надеются, что запуск первых ЭПР даст толчок другим инициаторам, кто сейчас сомневается в своих силах, и количество инициативных предложений увеличится. К проектам по беспилотным авиасистемам в Томской области и "Почты России" уже прибавилось инициативное предложение от "Газпромнефти", а в ближайшее время с собственными проектами "песочниц" могут выйти и другие игроки.

"Уже сейчас OZON прорабатывает для запуска в 2022 году проект по дистанционной продаже рецептурных лекарств, также находятся в проработке с инициаторами проекты в сфере электронного документооборота, спорта, туризма и ЖКХ", - отметил Тер-Степанов.

Дополнительные направления для реализации ЭПР в рамках базового закона 258-ФЗ могут быть установлены решением правительства. При этом принятие нового закона-спутника не потребуется, если для апробации цифровой инновации необходимы изъятия только из актов правительства или федеральных органов исполнительной власти, а также в случаях, когда в отраслевой закон ранее уже были внесены изменения, позволяющие установить ЭПР в сфере его действия, пояснил эксперт. Впрочем, в Минэкономразвития планируют расширить и действие закона-спутника - это понадобится, например, для проекта по дистанционной продаже лекарств. Конкретные сроки и участники программы ЭПР будут определены при доработке его программы и при обязательном участии Минздрава России, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.