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Руководителя компании в Приморье будут судить по обвинению в крупном мошенничестве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Приморье утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в крупном мошенничестве при строительстве жилья в городе Большой Камень, сообщило в четверг надзорное ведомство.

По версии следствия, с июня 2017 года по июль 2018 года фигурант, фактически управлявший коммерческой организацией, которая выполняла работы по строительству жилого микрорайона в городе Большой Камень, полностью не исполнил обязательства по договору генерального подряда и похитил более 24 млн рублей.

Обвинение фигуранту предъявлено по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере). Для возмещения причиненного ущерба на имущество фигуранта наложен арест на сумму свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Шкотовский районный суд Приморского края.

Приморье

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