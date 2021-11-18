В РФ продлили упрощенную регистрацию лекарств от COVID-19 до 2023 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса до 1 января 2023 года, а также пролонгирующее на тот же срок действие уже выданных временных регистрационных удостоверений на такие лекарства.

"В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там напомнили, что "такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года; теперь он продлевается ещё на год".

"Также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах", - говорится в сообщении.

О том, что правительство продлит до конца 2022 года действие ранее выданных регистрационных удостоверений на ряд препаратов, которые используются при лечении коронавируса, Мишустин сообщил в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.